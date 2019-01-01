В Санкт-Петербурге построят кольцевую линию метро

В ведомстве сообщили, что первым сегментом на "Кольцевой" станет путь от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2».



В пределах участка строительства будут спроектированы и построены такие станции: «Большой проспект-2», «Василеостровская-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2». Станцию «Спортивная» планируют сделать "пересадочной" на Фрунзенско-Приморское и Кольцевое направление.



Пути следования на строящейся "Кольцевой", будет пересекаться с другими линиями подземки. Соответственно будут созданы пересадочные узлы как на действующих, так и на проектируемых станциях Лахтинско-Правобережнского, Невско-Василеостровского, Фрунзенско- Приморского, Московско-Петроградского и Кировско-Выборгского направления, рассказали в Главгосэкспертиза России.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)

