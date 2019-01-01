Жительница Петербурга обвиняется в мошенничестве с квартирой





По версии следствия, обвиняемая подделала документ - копию решения суда по гражданскому делу, содержащего заведомо ложные сведения о признании права ее собственности на квартиру, которая находится в одном из домов на Загородном проспекте.



В результате ее действий была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности, на основании которого право собственности на данную квартиру, перешло к обвиняемой. Таким образом, Администрации Центрального района Петербургу был причинён материальный ущерб в сумме не менее 6 млн. 100 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее сообщалось о том, что в Ранее сообщалось о том, что в Ленобласти экс-директор музыкальной школы обвиняется в мошенничестве на сумму более двух млн рублей(Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Петербурге расследуется уголовное дело о мошенничестве с квартирой в отношении 40-летней женщины, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете.