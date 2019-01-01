



В 8.30 Reno под управлением 48-летней женщины выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 35-летний мужчина. В результате ДТП погибла 13-летняя девочка, которая находилась в салоне Reno. Ее мама, которая находилась за рулем Reno доставлена в больницу.









Сегодня в Ломоносовском районе на 11-м километре автодороги Петродворец — Кейкино произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок,сообщили Gazeta.SPb в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.