На проспекте Народного Ополчения от пожара убежали рабочие

Пожар удалось ликвидировать уже к 10:30 силами сотрудников МЧС, однако этому предшествовало вот что. Сначала в загоревшейся квартире произошел хлопок, пошел дым. Рабочие, которые находились там и проводили ремонт, по предварительной версии, выбежали из квартиры. Пожарных пришлось вызывать неравнодушным соседям.





В пожаре никто не пострадал, спасатели успели вывести из охваченной огнем квартиры троих человек, пишет Telegram-канал «Аварийный Петербург». Причины случившегося пока не установлены.



