Петербуржцам рекомендуется быть готовыми к продолжению зимы

Это в четыре раза больше, чем за тот же период в прошлом году. А работы все прибавляется. Таким образом в середине января непогода приводила к десятибалльным пробкам на дорогах. Самая большая про протяженности составляла чуть более 11 километров.



В спальных районах города снег лежал по несколько дней, из-за чего жильцы сами брались за лопаты, чтобы расчистить пешеходные зоны. Предприятия отправляли на уборку бюджетников. Некоторые чиновники привлекали к работам на улицах учителей.



Однако, как заверил комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, на борьбу со снежным беспорядком выделено 1160 единиц техники, а дорожные службы переведены на усиленный режим работы.



Накануне был собран круглый стол Общероссийского народного фронта. В ходе встречи обсудили все проблемы, возникшие в результате погодных условий.



По словам общественников, эта зима хоть не аномальная, но сложная, поэтому призвали граждан быть максимально осторожными на улицах. Но сложности не должны влиять на качество жизни петербуржцев, а активисты ОНФ продолжат и дальше отслеживать ситуацию с погодными изменениями. (Александра Лашко, Gazeta.SPb)





За прошедшее время Петербург и его горожане наткнулись на череду проблем, возникших из-за огромных сугробов прямо на дорогах. Общая высота выпавшего снега с начала зимы составила 103 сантиметра. C дорог города вывезли 1 миллион 66 тысяч кубометров снега.