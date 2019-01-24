Петербуржца ударили ножом около «Пятерочки» в Красносельском районе

Оперативное прикрытие ». Поздним вечером 23 января в один из травмпунктов Красносельского района пришел мужчина 46-ти лет с ножевым ранением брюшной полости. Об этом сообщает АН «».





В травмпункт также прибыли сотрудники полиции. Пострадавший рассказал им, что на него напали около магазина «Пятерочка» по улице Летчика Пилютова около 15 часов дня. Как отмечает потерпевший, он просто выходил из магазина, в то время как увидел двух мужчин, на вид пьяных. Один из них – примерно 24-х лет, одетый в красный пуховик – ударил мужчину ножом в область живота.





Теперь полиции предстоит проверить эту версию и найти возможных преступников. Состояние потерпевшего оценивается как удовлетворительное.



