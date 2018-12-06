Внедорожник Duster стал самой популярной моделью Renault в Петербурге в прошлом году

В 2018 году самой востребованной моделью автомобилей французского концерна Renault в Петербурге стал внедорожник Duster, сообщили в «Петровском Автоцентре».



На модель приходится чуть больше 30% от всего объема продаж Renault в Петербурге по итогам 2018 года.



Второе место по популярности среди машин французской марки занимает кроссовер Kaptur с долей 25%. На 3-м и 4-м местах располагаются модели Sandero (22%) и Logan (20%). Замыкает пятерку легковой коммерческий автомобиль Renault Dokker с долей 2%.



"В прошлом году концерн Renault расширил предложение по самым популярным моделям – стартовали продажи нового автомобиля Logan Stepway и лимитированной серии Kaptur Play, также вышли обновленные версии Sandero Stepway и Duster Dakar", - напоминает генеральный

директор группы «Петровский Автоцентр» Антон Солдунов. – В нынешнем году мы ждем увеличение спроса на автомобили Renault, в том числе, за счет новой модели Arkana. По нашему прогнозу, рост продаж марки в Петербурге по итогам года может составить 10%, тогда как российский автомобильный рынок в целом увеличится максимум на 5%".















Фото: «Петровский Автоцентр»















