В Колпинском районе неизвестный пырнул ножом женщину

Ночью 24 января у одного из домов по проспекту Ленина Колпинского района Петербурга произошло нападение на женщину. Об этом пишет «Мойка78».





В районе полуночи неизвестный приблизился к пострадавшей и ударил её ножом в живот. О том, сколько было ударов, не сообщается. Также неизвестны и мотивы, которые толкнули преступника на такие действия.



