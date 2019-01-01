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Полмиллиона компенсации получит автомобилист после столкновения с тягачом

10:50
Тэги: дтп, прокуратура, автомобилист
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Тэги: дтп, прокуратура, автомобилист



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