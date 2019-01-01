Полмиллиона компенсации получит автомобилист после столкновения с тягачом

Пушкинский районный суд удовлетворил иск гражданина, который пострадал в ДТП с участием работника компании-ответчика. Об этом сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.





Из материалов гражданского дела известно, что летом 2016 года в ходе аварии работник от компании ООО «Автотранспортное предприятие "Гранит"» (ответчик), управляя тягачом, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль, где находился истец.

В результате водитель тягача погиб на месте, а автовладелец получил тяжкий вред здоровью.





Позже водитель машины подал иск к автотранспортному предприятию о компенсации ему морального вреда. Дело было рассмотрено при участии прокурора. Пострадавшему выплатят 500 тыс рублей компенсации, согласно решению суда, которое пока не вступило в законную силу.



