Извращенец приставал к первокурснику в метро Петербурга



факт домогательства. Об этом пишет АН « Оперативное прикрытие ». Накануне, 23 января, примерно в 18:40 в петербургском метро произошелфакт домогательства. Об этом пишет АН «».





Известно, что потерпевшим стал студент одного из колледжей Северной столицы. Юноше – 17 лет. Сообщается, что всё произошло в вагоне поезда, который следовал от станции «Гостиный двор» к станции «Маяковская». Неизвестный мужчина совершил в отношении студента развратные действия, какие именно – не отмечается. Однако ни потерпевший, ни другие пассажиры поезда не успели ничего сделать – поезд подъехал к перрону станции «Маяковская» и извращенец выскочил из вагона и убежал.



