Добровольцы спасли вмерзшую в лед Обводного канала утку

Накануне, 23 января, прохожие в районе Обводного канала заметили вмерзшую в лед утку – она не могла двигаться. На выручку птице прибыли волонтеры организации «Кошкиспас», которые в этот момент находились недалеко от места происшествия. Об этом пишет «Мойка78».



Одна из добровольцев, переодевшись в гидрокостюм, вытащила замерзающую птицу из ледяного плена. Сейчас состоянию утки ничего не угрожает, хотя она получила обморожение крыла. Спасенное животное сразу отнесли в квартиру для того, чтобы отогреться. Также известно, что в скором времени утку отправят в центр реабилитации диких животных.



