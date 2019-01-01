Полиция задержала подростка, который отнял у петербуржца мобильник

Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который совершил нападение на жителя Петербурга в Красногвардейском районе. Об этом 24 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.





Из материалов дела известно, что 12 января текущего года на проспекте Ударников в Петербурге задержанный напал на местного жителя 18-ти лет и отнял у него мобильный телефон.





Сейчас в отношении нападавшего, 16-летнего подростка, возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Также юный злоумышленник лишается права менять свое местоположение – он находится под подпиской о невыезде. Кроме того, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что похищенное имущество у задержанного не было изъято. Вероятно, потому, что тот уже успел его реализовать.



