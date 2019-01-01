Современные технологии, блокчейн, бизнес и государственное регулирование

Консолидация разработчиков технологии блокчейн, экспертов криптосферы, представителей бизнеса и государства в области регулирования цифровой экономики – основная задача Guru Blockchain Forum, сообщили GazetaSPb организаторы форума.





Второй форум в 2019 году - это надежность сотрудничества, партнерства и гарантия высокого уровня организации мероприятия. Первый Guru Blockchain прошел 26.05.2018 в Минске.





Спикеры форума

Практики в своих сферах, ТОП-эксперты: Надежда Сурова, Анатолий Илле, Аркадий Хохлов, Мария Станкевич, Олег Герасимов, Крупышев Максим, Игорь Судец, Дмитрий Плахов , Алик Арсланов, Артём Попов.





Менторы

Специалисты-практики высокого уровня в своих нишах: Руслан Юсуфов, Герберт Шопник, Александр Соболев, Алина Бельковская, Бурянин Владимир.





Guru Blockchain Forum создан, чтобы наглядно показать широкой общественности и бизнесу преимущество использования современных цифровых технологий, обещают организаторы форума. Подробнее на

http://guru-blockchain.com (Марина Тарасова, GazetaSPb)











