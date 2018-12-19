Гражданский проспект оказался перекрыт из-за столкновения автобуса и легковушки

Накануне, 23 января, около полуночи в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом очевидцы рассказывают в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».





ДТП случилось на Гражданском проспекте в сторону проспекта Науки.В ходе него автобус и автомобиль Suzuki Grand Vitara врезались друг в друга. Движение в этом районе оказалось перекрытым из-за баррикады в виде двух пострадавших транспортных средств.





Очевидцы утверждают, что остальным участникам движения пришлось выезжать на встречную полосу, чтобы объехать аварию. Также сообщается, что в результате ДТП остановились троллейбусы. О пострадавших в столкновении информации не поступало.



