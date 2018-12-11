В квартире на Бухарестской нашли разлагающиеся трупы

Накануне, 23 января, в полицию обратились жители одного из домов Фрунзенского района и пожаловались на отвратительный запах, который доносится от одной из квартир. Об этом пишет «Мойка78».





На месте оказалось, что одна из квартир дома по Бухарестской улице Фрунзенского района действительно источает неприятный и непонятный запах. Службы вскрыли дверь и обнаружили в помещении два трупа, которые, судя по внешним признакам, разлагаются уже не первый день. По предварительным данным, скончавшиеся – это 77-летний отец и его 53-летний сын.





Причины смерти пока неизвестны – тела отправили на медицинскую экспертизу.



