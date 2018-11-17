В Кировском районе у петербурженки угнали Mercedes-Benz

Накануне, 23 января, в полицию Кировского района обратилась 39-летняя жительница Северной столицы и рассказала о пропаже своей дорогостоящей иномарки. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.





Оказалось, что женщина заметила пропажу своего автомобиля Мercedes-Вenz у одного из домов по проспекту Народного ополчения, где оставляла его ранее. Подробности угона не сообщаются, однако известно, что ущерб оценили в пять млн рублей.





Сотрудники полиции начали проверку по этому факту, также они решают вопрос о возбуждении уголовного дела и разыскивают угонщика.



