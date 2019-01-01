В Лужском районе неизвестный обчистил сейф в салоне связи

Накануне, 23 января, в отдел полиции обратилась 65-летняя женщина и рассказала о пропаже денежных средств из салона связи. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.





Выяснилось, что женщина является сотрудницей салона связи в поселке Осьмино Лужского района Ленинградской области. Не сообщается, была ли она во время кражи на рабочем месте. Однако известно, что злоумышленник проник в салон связи, предварительно взломав решетку окна и разбив стекла. После этого похититель забрал из сейфа деньги и скрылся с места происшествия. Ущерб оценили в 130 тыс рублей.





По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело. Преступник, которого полиция уже разыскивает, будет наказан по статье «кража».



