Во Фрунзенском районе неизвестный с баллончиком ограбил петербуржца

Накануне, 23 января, в отдел полиции обратился 23-летний мужчина и рассказал, что три дня назад не него было совершено нападение. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.





Выяснилось, что нападение произошло на Бухарестской улице Фрунзенского района. Потерпевший шел по своим делам, как внезапно неизвестный прыснул в его лицо жидкостью из баллончика, и стал избивать. После этого злоумышленник отнял у молодого человека деньги, мобильный телефон, снял нательные украшения, прихватил даже личные документы. Ущерб оценили более чем в 150 тыс рублей.





Сейчас полицейские решают, возбуждать ли уголовное дело по этому факту, и проводят проверку.



