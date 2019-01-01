Фонтан воды высотой в пять этажей забил на Маршала Жукова

Около часа ночи 24 января в Кировском районе города произошла крупная коммунальная авария – фонтан воды высотой 10 метров забил из под земли. Об этом очевидцы пишут в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург”.





Сообщается, что прорыв трубы произошёл на Маршала Жукова. Некоторые очевидцы отмечают, что фонтан достигал высоты девятиэтажного дома. В результате аварии затопило припаркованные автомобили – их пришлось эвакуировать. Также на месте происшествия ньблюдался пар, но утверждается, что вода была холодная.





На место приехали различные службы и полиция. Но фонтан перекрыли далеко не сразу. Очевидцы говорят, что службы не могли решить, чья это работа. Аварию ликвидировали только к трём часам утра.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Сосновом Бору на Ленинградской улице забил фонтан . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



