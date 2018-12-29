Жители Петербурга проголосовали за самый важный проект в сфере благоустройства в 2018 году

Петербуржцы путём голосования выбрали самые значимые события в сфере благоустройства за 2018 год. Об этом 23 января сообщает Комитет по благоустройству Петербурга.





Третье место досталось рекультивации территории полигона “Новоселки”, а на втором оказалась массовая высадка деревьев в городе.





Лидером стал проект по благоустройству 573 дворов и 19 общественных пространств Петербурга.





Отметим, что в наступившем году из бюджета города выделено 2,5 млрд рублей на реализацию проекта ”Формирование комфортной городской среды”.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за 2018 год в Санкт-Петербурге обустроили 573 двора и проложили 40 км велодорожек . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).







