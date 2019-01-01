Погода в Петербурге на 24 января: -10°С

Погода в Петербурге сегодня, 24 января, будет “ровной”. Синоптики убеждены, что столбик термометра не опустится ниже минус 15 градусов. К тому же это случится ближе в ночи. Днем в Северной столице будет держаться температура воздуха в районе -8°С. Об этом сообщает сервис “Яндекс.Погода”.





Что касается осадков, их вероятность совсем небольшая – всего 10%, зато влажность составляет 91%. Ветер будет лёгким, не порывистым – примерно 14 км/ч.





Световой день в Петербурге 24 января продлится примерно семь часов. Рассвет случится в 9:30.

Вчера Gazeta.SPb также рассказывала о погоде в Северной столице . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



