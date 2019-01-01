Марию Шарапову привела в шок петербургская погода

Известная теннисистка Мария Шарапова осталась неприятно удивлена погодой в Санкт-Петербурге. Соответствующую запись она выложила у себя в Twitter 23 января.





Она подписала “Это по Фаренгейту, а не по Цельсию” и сопроводила эти слова своим фото, на котором очень красноречиво выражены эмоции по поводу петербургской погоды.





Напомним, что Мария Шарапова приезжает в Петербург для участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy, который будет проходить с 28 января по 3 февраля.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что St. Petersburg Ladies Trophy признали лучшим теннисным турниром 2018 года. Такое заявление сделала женская теннисная ассоциация . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



