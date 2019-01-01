Почти 100 молодых семей из Ленобласти получат субсидии на покупку жилья

В начале марта 2019 года в районах Лодейнопольский, Гатчинский, Волховский, Подпорожский, Бокситогорский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Кировскй, Сланцевский и Тихвинский начнется выдача сертификатов-субсидий, которые семьи будут обязаны применить для покупки или постройки собственной жилплощади.



Сертификат будет действителен на протяжении полугода и позволит "молодым" обзавестись жильем в любом населенном пункте Ленинградской области, сообщает комитет по строительству.



Федеральная часть от общего объема отчислений в 2019 году составила 10%. Большая часть средств выделена из бюджета Ленинградской области, рассказали в комитете.





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