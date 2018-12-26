|
Сегодня
24 января, четверг
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Власти заморозили строительство новых станций петербургского метро
00:34
Тэги: метро, метрострой, комитет по транспорту
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Почти 100 молодых семей из Ленобласти получат субсидии на покупку жилья
- Петербург начинает праздновать китайский Новый год
- В Смольном обсудят выдачу лекарств больным ВИЧ петербуржцам
- Матч СКА и «Динамо» стал рекордным по посещаемости в 2019 году
- За последнюю неделю стало больше россиян, заболевших гриппом и ОРВИ
- Улицы Петербурга за сутки очистили от 67 000 кубометров снега
- В День празднования снятия блокады Ленинграда в Петербурге установят десятки биотуалетов
- Агрофирму из Волочаевка оштрафовали за сброс отходов в озеро
- В первый раз за последние десять лет население России сократилось
- Петербургский адвокат отправится за решётку за преступления, которые совершал семь лет подряд
- На Васильевском приставы выселили семью из ипотечной квартиры
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
23 января
22 января
30 декабря 2018
26 декабря 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.