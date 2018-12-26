Власти заморозили строительство новых станций петербургского метро

Строительные работы продолжатся, как только будет заключен договор с новым подрядчиком. В настоящий момент правительство готовит необходимые бумаги для заключения контракта на консервацию строящихся объектов и обеспечение их безопасности, сообщили в комитете.



Стоит отметить, что 14 марта 2019 года на заседании Арбитражного суда Санкт-Петербурга будет вынесен на рассмотрение иск, обращенный компанией Метрострой к комитету транспортной инфраструктуры Петербурга на сумму в 1.1 млрд рублей.



(Егор Сомкин, GazetaSPb)

