Петербург начинает праздновать китайский Новый год

Сегодня, 24 января, в Петербурге стартует фестиваль “Китайский новый год – весёлый праздник Весны”. Об этом сообщает Комитет по внешним связям.





В этом году мероприятие проводится уже в пятый раз, и также будет состоять из множества развлекательных и деловых событий. Они пройдут с 24 января по 22 февраля. Программа фестиваля доступна на сайте Комитета.





Отметим, ключевым моментом этого праздничного месяца станет 4 февраля – тогда Дворцовый мост подсветят по-особенному в честь Нового года по восточному календарю.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Дворцовый мост на две недели окрасится в красный в честь китайского Нового года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



