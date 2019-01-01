|
Сегодня
25 января, пятница
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Вертолет санавиации доставил из Гатчины в Петербург мужчину с тяжелыми травмами
23:58, 24 января
Тэги: гатчина, происшествие, нии , санавиация
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Воробьев заявил, что СКА не старается подстраиваться под соперника
- В Выборгском районе поздно вечером сгорел Мерседес
- Беглов прокомментировал проблему изношенных питерских труб
- Беглов не уверен, что выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора
- Беглов хочет, чтобы петербуржцы добирались до метро максимум 20 минут
- В Санкт-Петербурге в ближайшее время решат проблему с обманутыми дольщиками
- В Лодейном Поле вечером частично сгорел частный дом
- Главой исполнительного комитета «Единой России» в Петербурге стал Носов
- СКА по буллитам обыграл «Барыс»
- Этой ночью Калининский район вновь будет убирать снегоуборочная техника
- В Невском районе трамвай сошел с рельсов и утащил за собой другой трамвай
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
24 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.