В Смольном обсудят выдачу лекарств больным ВИЧ петербуржцам

В Смольном 24 января пройдёт заседание, на котором обсудят возможности выдачи лекарственных препаратов ВИЧ-инфицированным. Об этом сообщает администрация губернатора Петербурга.





Заседание проведёт вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Также в нём примут участие депутаты ЗакСа и представители Центра по профилактике и борьбе со СПИД.





Ключевой темой заседания станет обсуждение передачи СПб ГБУЗ “Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями”, а именно риски отказа от терапии, которые из-за этого могут возникнуть.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что пациенты с ВИЧ в Петербурге не смогут получить лекарства по месту ж ительства. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



