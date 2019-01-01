Матч СКА и «Динамо» стал рекордным по посещаемости в 2019 году

Игры первой недели 2019 года стали самыми посещаемыми за всю историю Континентальной хоккейной лиги. На 22-х проведенных матчах присутствовало 182 060 болельщиков, сообщили в КХЛ. Игры первой недели 2019 года стали самыми посещаемыми за всю историю Континентальной хоккейной лиги. На 22-х проведенных матчах присутствовало 182 060 болельщиков, сообщили в КХЛ.



Игра завершилась победой петербургской команды со счётом 2:0. Шайбы в ворота соперника забросили Николай Прохоркин и Сергей Плотников.



Как ранее сообщалось в GazetaSPb,



(Егор Сомкин, GazetaSPb)



Самой посещаемой игрой начала 2019 года стал матч минского "Динамо" с петербургским СКА, который прошел 4 января в столицы Белоруссии и собрал на трибунах 15086 зрителей.Игра завершилась победой петербургской команды со счётом 2:0. Шайбы в ворота соперника забросили Николай Прохоркин и Сергей Плотников.Как ранее сообщалось в GazetaSPb, СКА сыграет с минским «Динамо» в Ледовом (Егор Сомкин, GazetaSPb)