За последнюю неделю стало больше россиян, заболевших гриппом и ОРВИ

За третью неделю наступившего года в России возросло число граждан, заболевших гриппом и ОРВИ, в частности, среди детей. Об этом 23 января сообщается на сайте Роспотребнадзора.





К примеру, в четырёх регионах страны превышен порог заболеваемости среди детей до 2-х лет. Ещё в 11 субъектах Росии стало больше заболевших гриппом и ОРВИ среди тех, кому больше 15 лет.

Также сообщается, что в этом году было привито почти 50% россиян.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что большинство петербуржцев не берут больничный при гриппе и простуде, согласно данным опроса . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



