Самой комфортной для проживания страной стала Финляндия

Финляндия заняла первое место в рейтинге The Good Country Index, в который вошло 153 стран в общей сложности. Об этом пишет “РИА Новости” со ссылкой на данные рейтинга.





Все государства оценивали по 30 параметрам. Их, в свою очередь, отбирали согласно данным разных международных организаций, в частности, ООН. Оказалось, что именно Финляндия относительно своего размера больше всех остальных способствует общему благу на нашей планете.





Напомним, что в 2017 году самой “хорошей” страной была Ирландия, а Финляндия тогда располагалась на четвертой строчке.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что эксперты составили рейтинг популярности петербургских мостов . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



