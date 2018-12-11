В День празднования снятия блокады Ленинграда в Петербурге установят десятки биотуалетов

В день празднования 75-летней годовщины снятия блокады Ленинграда ГУП “Водоканал” установит более 70 биотуалетов по всему Петербургу. Об этом сообщает предприятие.





Так, 27 января на Дворцовой площади, где будет проходить парад, установят 43 кабинки – они будут работать с 9:00 до 22:00. Помимо этого, в центре города, около Зимнего дворца туалеты будут работать с 19:00 до 22:00, а у Главного штаба и на Большой Морской – с 09:00 до 14:00.





Биотуалеты также поставят на проспектах Непокоренных, Мечникова, Адмиралтейском и в других точках города.





Отмечается, что кабинками, которые предоставит “Водоканал”, бесплатно смогут воспользоваться участники ВОВ и блокады Ленинграда, инвалиды и дети до семи лет.





Недавно Gazeta.SPb сообщала такую информацию: парад в честь снятия блокады Ленинграда на Дворцовой площади Петербурга: репетиции, погода и состав . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



