Агрофирму из Волочаевка оштрафовали за сброс отходов в озеро

23 января, в поселке Волочаевка, межрайонная природоохранная прокуратура Ленинградской области провела ряд проверок на территории, принадлежащей фирме "Цвелодубово".



Как выяснилось, предприятие по производству молочных и мясных продуктов, не проводит опись вредных выбросов загрязняющих веществ и их источников, а также несанкционированно накапливает и сбрасывает отходы в озеро Волочаевское, сообщили в прокуратуре Ленинградской области.



(Егор Сомкин, GazetaSPb)



