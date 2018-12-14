Петербургский адвокат отправится за решётку за преступления, которые совершал семь лет подряд

Суд вынес приговор в отношении адвоката адвокатской палаты Ленинградской области Александра Кайданова. Он осуждён за три вида преступлений, которые совершал в период с 2009 по 2016 гг – убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, а также мошенничество. Об этом сообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу.





Действовал Кайданов не один, а в составе преступной группы – в неё входило больше семи человек. Пока в отношении остальных участников приговоры не вынесены.





Отличительной чертой преступленией адвоката Кайданова и его компании стало то, что они нападали на слабых – на социально незащищённых граждан.





Кайданову суд вынес обвиненительный приговор с лишением свободы на 13 лет и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге задержан соучастник адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



