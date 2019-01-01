На Васильевском приставы выселили семью из ипотечной квартиры

Семья из трех человек, взявшая в ипотеку две квартиры, расположенные на одной лестничной клетке, была выселена из жилья по решению районного суда, который рассмотрел доводы банка и стал на сторону приставов, сообщает управление ФССП по Санкт-Петербургу.



Задолжникам было предъявлено требование покинуть квартиры, на что никакой ответной реакции с их стороны не последовало.



В итоге, увидев приставов с работниками банка и полицией, которые были вызваны исполнить решение суда принудительными мерами, жильцы покинули кредитную недвижимость. Квартиры переданы сотрудникам банка, рассказали в ведомстве.



Как ранее писала GazetaSPb в Приморском районе Петербурга был открыт "памятник ипотеке".



(Егор Сомкин, GazetaSPb)

