В Гатчинском районе экзотические фрукты убили четырёхлетнюю девочку

АН “Оперативное прикрытие”. Ночью, 23 января, врачи скорой помощи в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области пытались спасти жизнь четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает“Оперативное прикрытие”.





Известно, что врачам не удалось спасти малышку – она скончалась прямо в квартире. Причина смерти, по предварительным данным, интоксикация. Вечером, 23 января, девочка вместе со своей семьёй ела экзотические фрукты. Взрослые отделались симптомами лёгкого отравления, а вот организм ребёнка оказался слишком слабым.





Сейчас выясняются подробности случившегося и проводится проверка по этому делу.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Невском районе Петербурга отравление детей ртутью принимает массовый характер: госпитализированы еще трое . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



