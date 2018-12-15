Во Всеволожском районе малыш упал с кровати и серьёзно травмировался

Накануне, 22 января, в Центральную районнную больницу Всеволожского района Ленинградской области привезли грудного ребёнка в тяжелом состоянии. Об этом 23 января пишет “Мойка78”.





У мальчика диагностировали закрытые перелом теменной кости и черепно-мозговую травму. Также у малыша произошло кровооизлияние в оболочку мозга. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Врачи делают всё, чтобы сохранить жизнь мальчику.





Как утверждает 27-летняя мать пострадавшего ребёнка, инцидент произошел случайно: женщина в какой-то момент отвернулась, и малыш упал с кровати. Это произошло в квартире одного из домов поселка Янино Всеволожского района.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что мальчика с проломленным черепом госпитализировали из лагеря " Зеркальный ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



