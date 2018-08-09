В Ленинградской области раскрыли картельный сговор родственников

В Ленинградской области обнаружили картельный сговор, участники которого приходились друг другу родственниками и на торгах вели общую политику понижения цен для совместной выгоды. Об этом пишет “Мойка78” со ссылкой на УФАС, которое и раскрыло картель.





Известно, что в преступном сговоре участвовали ООО “Пятый элемент”, ООО “Перспектива”, ООО “Комбинат школьного питания”, ООО “ТД Татьяна”, ООО “ТД МАРС”. Они заключили антиконкурентный договор и за шесть аукционов с 2016 по 2018 год сумели заключить контакты на сумму более 10 млн рублей.





Всё конкурсы проводились на право поставки питания в социальные, образовательные и медицинские учреждения Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что УФАС Петербурга обнаружило картельный сговор на медицинских торгах . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



