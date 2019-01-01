Крупная авария перекрыла движение по проспекту Александровской Фермы в Петербурге

Сегодня, 23 января, около 16 часов вечера на путепроводе Александровской Фермы, которая соединяет Фрунзенский и Невский районы Петербурга, произошла массовая авария. Об этом очевидцы сообщают в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург”.





В ходе ДТП столкнулись автобус, маршрутка и легковушки. Неизвестно, как это случилось и кто пострадал, – очевидцы рассказывают лишь о последсвиях. В результате аварии движение по проспекту Александровской Фермы в сторону улицы Бабушкина перекрыли. Также образовались пробки в обоих направлениях.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Приморское шоссе частично перекроют до апреля 2019 года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



