СМИ: «Зенит» договорился о продаже полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ»

Переговоры о трансфере 24-летнего футболиста совсем скоро завершатся, и контракт будет подписан уже сегодня вечером, сообщает Paris United. По предварительной информации, сумма отступных составит 45 млн евро.

Отметим, что жена полузащитника уже выкладывает в Twitter фотографии на фоне Эйфелевой башни.





Леандро Паредес перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Ромы». Срок действия контракта в петербургским клубом рассчитан до 2021 года.

Отметим, что 24-летний футболист в этом сезоне сыграл в составе «Зенита» 15 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи





Ранее сообщалось о том, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в клуб из Саудовской Аравии.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



