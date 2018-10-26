Константин Богомолов везет в Санкт – Петербург спектакль "Преступление и наказание"

Вариации на тему бессмертного романа Федора Михайловича Достоевского зрители смогут посмотреть в Петербургском Г ДТ «Приют комедианта». Премьера отгремит 24 марта текущего года.

Роль Родиона Раскольникова в постановке отведена актеру Дмитрию Лысенкову, ранее выступавшему в Александринском театре. Соню Мармеладову оживит на сцене Марина Игнатова, а Валерий Дегтярев преобразится в Свидригайлова, сообщили в Петербургском театре.



Известной театральной звезде Александру Новикову досталось амплуа Порфирия Петровича, а Пульхерию Раскольникову в спектакле сыграет Мария Зимина.



Билеты можно будет приобрести уже в ближайшее время.



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(Егор Сомкин, GazetaSPb )