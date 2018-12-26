Смольный законсервирует строящиеся станции в петербургском метрополитене до появления нового подрядчика

"КРТИ ни в коем случае не пустит данную ситуацию на самотек, в кратчайшие сроки заказчик заключит договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружений строящихся объектов метро в соответствии с действующими нормами и правилами", - сообщили в Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).



Напомним, 21 января Смольный объявил о расторжении контрактов на строительство объектов метрополитена с компанией «Метрострой» из-за неисполнения условий госконтрактов и некачественного планирования выполнения производственных программ. В Смольном заявили, что в итоге это привело не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат зарплат рабочим.



В «Метрострое» в свою очередь заявили, что эти действия продиктованы некомпетентностью заказчика, который сделал все для того чтобы завести ситуацию в тупик. В компании также отметили, что после расторжения контрактов нависнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ.



"Халатное отношение должностных лиц заказчика может привести к техногенной катастрофе и не понимать этого – недопустимо", - заявили в компании.







