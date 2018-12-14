Депутаты ЗакСа Петербурга высказались о согласовании кандидатур новых вице-губернаторов

Сегодня, 23 января, в Петербурге прошло заседание ЗакСа, в ходе которого депутаты согласовали кандидатуры на должности новых вице-губернаторов.





Санкт-Петербургское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" передаёт взгляды депутатов на это событие.





Так, Елена Киселева, председатель постоянной комиссии по соцполитике и здравоохранению ЗакСа отмечает: “Это назначение – весомый кредит доверия кандидатам. <…> И этот кредит доверия команда Александра Дмитриевича Беглова ещё должна оправдать своей работой”.





“В хорошем смысле – это команда технократов. Это люди, имеющие колоссальный управленческий и профессиональный опыт, люди, от которых петербуржцы вправе ожидать более интенсивного решения проблем, накопившихся в городе”– так считает заместитель председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа Александр Тетердинко.





Денис Четырбок, председатель Комитета по законодательству ЗакСа, высказывается так: “Результаты голосования, которые мы получили в рамках согласования кандидатур на должность вице-губернаторов Санкт-Петербурга, свидетельствуют о высокой поддержке курса Александра Дмитриевича Беглова”.





Сегодня Gazeta.SPb сообщала о назначении нового вице-губернатора по строительству Николая Линченко . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



