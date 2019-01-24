Арбитражный суд Петербурга возобновит работу после пожара 24 января





"Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 24.01.2019 работает в обычном режиме", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Напомним, 22 января около 9.25 в здании Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти на Суворовском проспекте, 50-52 произошел пожар. Судебные приставы обнаружили очаг возгорания в одном из кабинетов на пятом этаже здания. В локализации пожара участвовали 19 единиц спецтехники и 62 человека. Всего из здания вывели около 300 человек. По предварительной информации, пожар произошел из-за обогревателя, который кто-то оставил включенным на ночь в подсобке.















Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"













