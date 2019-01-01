S7 Airlines запустит новые российские и зарубежные рейсы из Пулково

Рейсы по маршруту Петербург – Пальма-де-Майорка станут новинкой расписания аэропорта Петербурга. Полеты на крупнейший испанский остров будут осуществляться с 26 апреля 2019 года по вторникам и пятницам.





Рейсы S7 Airlines из Северной столицы в Барселону будут выполняться с 28 апреля 2019 года по средам и воскресеньям. Кроме того, с 1 июня 2019 года перевозчик начнет осуществлять перелеты из Пулково на Лазурное побережье Франции в Ниццу дважды в неделю. Полеты из Петербурга в черноморский город-курорт Анапу будут выполняться с 26 апреля 2019 года до трех раз в неделю.



Также с мая 2019 года S7 Airlines откроет регулярные рейсы из Петербурга в Иркутск. Прямого авиасообщения между городами не было с 2012 года.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что аэропорт “Пулково” Санкт-Петербурга принял 18 млн человек за 2018 год — на 12% больше, чем в 2017-ом. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





ООО «Воздушные ворота Северной столицы».













