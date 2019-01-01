Работники “Горэлектротранса” провели "снежный "субботник

Утром 23 января сотрудники СПб ГУП “Горэлектротранс” вышли на субботник по уборке снега. Об этом сообщает компания.





Субботник был проведён в преддверии грядущих снегопадов. В ходе акции работники расчистили проходы и проезды к конечным станциям троллейбусов и трамваев по 13 адресам.

Всего в субботнике поучаствовало больше 60 человек из разных троллейбусных и автобусных парков Северной столицы. Работы начались ещё до восхода солнца, но к 10 утра были успешно завершены.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что волонтёры и неравнодушные петербуржцы провели субботник на площади Победы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



