Суд Петербурга приговорил к условному сроку предпринимателя за присвоение денег и украшений





Суд установил, что Кавелин в 2016 году заключил договор с архангельской АО "ЦС "Звездочка" на реализацию золотых изделий. В соответствии с договором Кавелин получил от организации 26 ювелирных украшений, из которых реализовал только шесть на общую сумму 148,7 тысяч рублей. Зная, что указанные денежные средства принадлежат АО, а ему полагается 3% от суммы, он похитил путем присвоения 100 тыс. рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Оставшиеся изделия подсудимый сдал в ломбарды. Общая сумма причиненного ущерба составила 1,5 млн рублей.





Кавелин вину признал, раскаялся и возместил ущерб.





Ранее сообщалось о том, что суд Петербурга приговорил адвоката к тринадцати годам лишения свободы за организацию убийства и мошенничество. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил предпринимателя Валерия Кавелина, обвиняемого в растрает, к лишению свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.