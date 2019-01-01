В Петербурге новый вице-губернатор – Николай Линченко

Сегодня, 23 января, прошло заседание Законодательного собрания Петербурга. В ходе него на должность вице-губернатора был назначен Николай Линченко. Его кандидатуру представил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Об этом пишет dp.ru.





Сообщается, что за назначение Линченко проголосовало 39 участников заседания, против – четверо.





Новый вице-губернатор будет заниматься строительством в Северной столице. В частности, он будет курировать капитальное строительство и реконструкцию. Также Линченко будет отвечать за охрану объектов культурного наследия в Петербурге.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Беглов отправил на согласование в Законодательное собрание кандидатуры шести новых вице-губернаторов Петербурга. Там же собщалось, что отвечать за стройку в городе сможет заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства России Николай Линченко . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



