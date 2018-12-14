Судебные приставы выселили семью из залоговых квартир в Василеостровском районе

Исполнительные производства о признании утратившими право пользования жилым помещением и выселении трех должников — семьи, занимающей две соседние квартиры на Васильевском острове, были возбуждены в Василеостровском РОСП УФССП России по

Санкт-Петербургу в августе 2018г. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону взыскателя — одного из коммерческих банков, где семья оформила ипотеку на приобретение жилья — двух квартир на одной площадке, но не выполнила условия договора.





Квартиросъемщики были уведомлены о возбуждении исполнительных производств, им были неоднократно выставлены требования исполнительных документов, однако должники не предпринимали никаких действий. За неисполнение требований исполнительных документов в

срок в отношении всех трех должников был вынесен исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Все поданные в суд жалобы были оставлены судьей без удовлетворения, решение о выселении оставлено в силе.



В назначенный день судебные приставы в сопровождении представителей взыскателя и участкового приступили к принудительному исполнению судебного решения. Осознав ситуацию, члены семьи, до этого активно препятствовавшие проведению исполнительных действий, начали собирать и вывозить свои вещи. Квартиры были освобождены, ключи

переданы представителю взыскателя. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



