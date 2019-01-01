Суд Петербурга приговорил адвоката к тринадцати годам лишения свободы за организацию убийства и мошенничество





Он обвиняется в организации убийства, а также в мошенничестве в особо крупном размере.



Суд установил, Кайданов вместе с участниками организованной преступной группы нашел двух исполнителей преступления, которые

за денежное вознаграждение в октябре 2010 года убили местную жительницу в мастерской по ремонту обуви.



Затем Кайданов организовал убийство другого потерпевшего. Для того, чтобы завладеть его имуществом он подал в суд иск о взыскании с наследников убитого долга в размере шести млн рублей по несуществующим обязательствам.









Московский районный суд Петербурга приговорил адвоката адвокатской палаты Ленобласти Александра Кайданова к тринадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима ,сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.