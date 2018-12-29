Петербургский Центральный военно-морской музей получит новое имя

Завтра, 24 января, Центральный военно-морской музей в Петербурге отпразднует 310 лет с даты своего основания. Об этом сообщает “Петербургский дневник” со ссылкой на слова директора музея – Руслана Нехая.





Также в скором времени учреждение станет называться по-новому, а именно “Центральный военно-морской ордена Красной Звезды музей имени Петра Великого”.





“..и это правильно. Потому что это наша история, это вехи развития нашего государства” – поясняет Руслан Нехай.





переезда . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb). Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Центральный военно-морской музей откроется впервые после. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



